Під час протестів, фото: Fabrizio Bensch, Reuters

https://racurs.ua/ua/n139390-protesty-v-berlini-zatrymaly-blyzko-100-osib-poraneni-mayje-30-policeyskyh-video.html

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У Німеччині затримали 93 учасників сутичок, які відбулися в суботу в районі центральної площі Берліна Александерплац через годину після проведення там антирасистської акції на підтримку руху Black Lives Matter («Життя темношкірих має значення»).

Учасників інциденту затримували за порушення громадського порядку, опір співробітникам поліції та напад на правоохоронців, повідомляє видання Deutsche Welle.

Під час сутичок отримали поранення 28 поліцейських.

Зазначається, що в суботу на Александерплац пройшла акція проти расизму, в якій взяли участь близько 15 тис. чоловік. Порядок під час її проведення забезпечували близько 800 правоохоронців.

Ця акція завершилася мирно, проте після її завершення кілька сотень осіб зібралися біля станції метро Берлін-Александерплац. Одного з них затримали за пошкодження автомобіля екстрених служб, після чого інші почали кидати каміння та пляшки у поліцейських і перехожих.

Рух Black Lives Matter виступає проти насильства щодо темношкірих. Протягом останніх тижнів у низці міст світу тривають масові акції, спровоковані резонансною загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда у США, щодо котрого поліцейські під час затримання застосували задушливий прийом.

Нагадаємо, під час акцій руху Black Lives Matter у Лондоні постраждали 23 співробітники поліції.