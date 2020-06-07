Юлія та Сергій Скрипалі, фото: «Народна правда»

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Ракурс

Сергій Скрипаль та його донька Юлія, які стали жертвами отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» у березні 2018 року в британському місті Солсбері, змінили імена та залишили територію країни.

Скрипалі тепер проживають у Новій Зеландії. Про це повідомляє видання The Sunday Times з посиланням джерела серед британських високопосадовців.

Зазначається, що, перш ніж залишити межі Великої Британії, Скрипалі понад рік прожили в «безпечному місті» під захистом британської спецслужби Мі-6.

Скрипалів виявили 4 березня 2018 року у непритомному стані на лавці в парку у Солсбері. Згодом влада Великої Британії звинуватила російські спецслужби у спробі отруїти Скрипаля — подвійного агента, якого в Росії засудили за шпигунство, проте у 2010 році обміняли на заарештованих росіян.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що Скрипаль, вже проживаючи у Великій Британії, співпрацював з іспанською розвідкою, допомагаючи боротися з російськими організованими злочинними групами.