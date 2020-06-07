Юлия и Сергей Скрипали, фото: «Народная правда»

https://racurs.ua/n139389-otravlenie-novichkom-skripali-izmenili-imena-i-vyehali-iz-britanii-smi.html

Ракурс

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, ставшие жертвами отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года в британском городе Солсбери, изменили имена и покинули территорию страны.

Скрипачи теперь проживают в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой источники среди британских чиновников.

Отмечается, что, прежде чем покинуть границы Великобритании, Скрипали более года прожили в «безопасном месте» под защитой британской спецслужбы Ми-6.

Скрипалей обнаружили 4 марта 2018 года в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери. Впоследствии власти Великобритании обвинили российские спецслужбы в попытке отравить Скрипаля — двойного агента, которого в России осудили за шпионаж, однако в 2010 году обменяли на арестованных россиян.

Напомним, СМИ стало известно, что Скрипаль, уже проживая в Великобритании, сотрудничал с испанской разведкой, помогая бороться с российскими организованными преступными группами.