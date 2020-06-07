Ракурсhttps://racurs.ua/
На западе Украины 8 июня ожидаются дожди
Погода в Украине на 8 июня: в западных областях ожидаются осадки (КАРТА)https://racurs.ua/n139388-pogoda-v-ukraine-na-8-iunya-v-zapadnyh-oblastyah-ojidautsya-osadki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 8 июня ожидается дождевой в западных регионах, на остальной территории — без осадков.
Температура воздуха ночью составит 13−18°, днем — 28−31°, на западе — 23−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 8 июня будет с переменной облачностью, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 29−31°.
Во Львове в течение суток ожидаются дожди. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 23−25°.
В Одессе 8 июня осадки не ожидаются. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 27−29°.
В Днепре — также без осадков. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 29−31°.
В Харькове синоптики также осадков не прогнозируют. Температура ночью составит 13−15°, днем — 29−31°.
На Закарпатье днем и ночью ожидаются дожди. Ночью температура опустится до 13−15°, днем — поднимется до 23−25°.
Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, в этом году лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием.