На западе Украины 8 июня ожидаются дожди

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Погода в Украине 8 июня ожидается дождевой в западных регионах, на остальной территории — без осадков.

Температура воздуха ночью составит 13−18°, днем — 28−31°, на западе — 23−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 июня будет с переменной облачностью, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 29−31°.

Во Львове в течение суток ожидаются дожди. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 23−25°.

В Одессе 8 июня осадки не ожидаются. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 27−29°.

В Днепре — также без осадков. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 29−31°.

В Харькове синоптики также осадков не прогнозируют. Температура ночью составит 13−15°, днем — 29−31°.

На Закарпатье днем ​​и ночью ожидаются дожди. Ночью температура опустится до 13−15°, днем — поднимется до 23−25°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, в этом году лето пришло в Киев с трехнедельным опозданием.