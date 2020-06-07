Коронавирус: Германия не будет эвакуировать заразившихся в отпуске граждан

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Германия решила бороться с пандемией коронавируса с помощью отказа от эвакуации граждан страны на родину, если они заразятся COVID-19 во время отпускных поездок за границу.

Тот, кто заразится коронавирусной инфекцией в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию… В экстренных случаях наши консульства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но, правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих, — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас в сегодняшнем интервью Bild am Sonntag, пишет DW.

В начале недели глава МИД напомнил, что с 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран.

Мы хотим положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность, — отметил Мас.

Вместе с тем, отметим, что Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня в связи с пандемией коронавируса. В свою очередь, Бразилия частично ограничила доступ к данным о числе инфицированных COVID-19 в стране. С начала пандемии от коронавируса в этой латиноамериканской стране скончались свыше 35 тыс. пациентов.