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Коронавірус: Німеччина не евакуйовуватиме громадян, які інфікувалися під час відпустки

Берлін не евакуйовуватиме громадян, які інфікувалися коронавірусом під час відпустки

7 чер 2020, 15:00
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Німеччина вирішила боротися з пандемією коронавірусу за допомогою відмови від евакуації громадян країни на батьківщину у випадку, коли вони заразилися COVID-19 під час відпускних поїздок за кордон.

Той, хто заразиться коронавірусною інфекцією у відпустці, не може розраховувати на те, що ми вивеземо його назад до Німеччини… В екстрених випадках наші консульства будуть готові надати необхідну підтримку. Але, уряд Німеччини не зможе ще раз організовувати авіарейс, щоб забрати на батьківщину відпочиваючих, — заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас в сьогоднішньому інтерв’ю Bild am Sonntag, пише DW.

На початку тижня глава МЗС нагадав, що з 15 червня Німеччина скасовує попередження про небезпеку подорожей в ряд європейських країн.

Ми хочемо покластися на те, що наші громадяни, враховуючи поширення вірусу, проявлять в подорожах максимальну обережність, — зазначив Мас.

Разом з тим, зауважимо, що Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня у зв’язку з пандемією коронавірусу. У свою чергу, Бразилія частково обмежила доступ до даних про кількість інфікованих COVID-19 в країні. З початку пандемії від коронавірусу в цій латиноамериканській країні померло понад 35 тис. пацієнтів.


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