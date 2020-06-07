Коронавірус виявили у 5 тис. українських медиків: 39 померло, ще 29 — підключені до апаратів ШВЛ

https://racurs.ua/ua/n139386-koronavirus-vyyavyly-u-5-tys-medykiv-39-pomerlo-sche-29-pidklucheni-do-aparativ-shvl.html

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Коронавірус виявили у понад 5 тис. українських лікарів. На амбулаторному лікуванні перебували понад 4 тис. медпрацівників. 39 медиків не змогли подолати недугу та викликані нею ускладнення. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

Усього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки — методом ІФА. Загалом захворіли 1932 дітей та 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 908 пацієнтів, з них 1616 дітей та 4088 медпрацівників, — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ додали, що госпіталізації потребували 962 медики, 29 з яких було підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.

Перемогти коронавірусну інфекцію вдалося 2836 працівникам лікарень.

Нагадаємо, коронавірус в Україні діагностували вже у 26 999 пацієнтів. За минулу добу, 6 червня, лабораторно підтверджено 485 нових випадків інфікування COVID-19, що на 60 менше, аніж днем раніше. На жаль, хвороба забрала життя ще 11 українців.