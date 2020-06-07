Зеленський з охороною напередодні Трійці завітав до київського супермаркету: відео

https://racurs.ua/ua/n139385-zelenskogo-z-ohoronou-pomityly-u-stolychnomu-supermarketi-skupovuvavsya-pered-triyceu-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський не зміг інкогніто відвідати один зі столичних супермаркетів — там його впізнали мешканці Києва. Президент у супроводі охорони скуповувався напередодні Трійці. Відео із Зеленським розмістила користувач Фейсбук Людмила Архарова у суботу, 6 червня.

Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти. Тримаємо дистанцію… У м’ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м’яко обмежив вхід. А на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють. У масці можна залишатися непоміченим, — написала жінка.

На відео Зеленський — у спортивному одязі та захисній масці.

Нагадаємо, 6 червня Зеленський вивіз журналістів у ліс покататися на велосипедах.