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Ракурс
Зеленський з охороною напередодні Трійці завітав до київського супермаркету: відео

Зеленського з охороною помітили у столичному супермаркеті: скуповувався перед Трійцею (ВІДЕО)

7 чер 2020, 14:01
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Володимир Зеленський не зміг інкогніто відвідати один зі столичних супермаркетів — там його впізнали мешканці Києва. Президент у супроводі охорони скуповувався напередодні Трійці. Відео із Зеленським розмістила користувач Фейсбук Людмила Архарова у суботу, 6 червня.

Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти. Тримаємо дистанцію… У м’ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м’яко обмежив вхід. А на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють. У масці можна залишатися непоміченим, — написала жінка.

На відео Зеленський — у спортивному одязі та захисній масці.

Нагадаємо, 6 червня Зеленський вивіз журналістів у ліс покататися на велосипедах.

Джерело: Ракурс


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