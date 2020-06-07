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Зеленський з охороною напередодні Трійці завітав до київського супермаркету: відео
Зеленського з охороною помітили у столичному супермаркеті: скуповувався перед Трійцею (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n139385-zelenskogo-z-ohoronou-pomityly-u-stolychnomu-supermarketi-skupovuvavsya-pered-triyceu-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський не зміг інкогніто відвідати один зі столичних супермаркетів — там його впізнали мешканці Києва. Президент у супроводі охорони скуповувався напередодні Трійці. Відео із Зеленським розмістила користувач Фейсбук Людмила Архарова у суботу, 6 червня.
Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти. Тримаємо дистанцію… У м’ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м’яко обмежив вхід. А на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють. У масці можна залишатися непоміченим, — написала жінка.
На відео Зеленський — у спортивному одязі та захисній масці.
Нагадаємо, 6 червня Зеленський вивіз журналістів у ліс покататися на велосипедах.
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