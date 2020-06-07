Привітання з Трійцею оприлюднили Зеленський, Разумков і Шмигаль

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Привітання з Трійцею оприлюднили президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Також оригінально привітав українців зі святом на своїй сторінці у Фейсбук глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Кожен відзначатиме це свято по-своєму. Хтось, за прикладом пращурів, прикрашатиме оселю скошеною травою й зеленим гіллям. Хтось молитиметься. Хтось збере за святковим столом родину. Хтось вшановуватиме пам’ять рідних, яких уже немає. Та що б хто не робив цього світлого дня, вірю — всі ми дотримаємося старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла й заздрити, — написав Зеленський.

Глава держави додав, що лише «з чистою душею й серцем, без зла, образ і лихих думок ми зможемо зробити Україну кращою».

Прем'єр Шмигаль написав, що цьогоріч уся християнська спільнота відзначає це свято разом, прославляючи Бога.

Зі щирим серцем хочу побажати, аби Отець, Син і Святий Дух оберігали кожну сім’ю, приносячи в оселю лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в перемогу добра та світлих ідеалів, — зазначив глава уряду у Фейсбук.

Зауважимо, що спікер Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбук утримався від привітань. Натомість відповідне привітання було розміщено на офіційному сайті українського парламенту.

Це велике християнське свято… і важливо, що завдяки послабленню карантину в цей день віряни зможуть потрапити на богослужіння до храмів… Нехай сьогодні у ваших домівках буде зелено, тепло та сонячно!, — побажав Разумков.

Водночас глава офісу Зеленського Єрмак запропонував українцям у день Трійці «зупинитися і подумати».