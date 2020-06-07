Поздравления с Троицей обнародовали Зеленский, Разумков и Шмыгаль

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Поздравления с Троицей обнародовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Также оригинальное поздравление с праздником написал на своей Фейсбук-странице глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Каждый отмечает этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, будет украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то будет молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет чествовать память родных, которых уже нет. И что бы кто не делал в этот светлый день, верю — все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-либо зла и завидовать, — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что только «с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы сможем сделать Украину лучше».

Премьер Шмыгаль написал, что в этом году вся христианская община отмечает этот праздник вместе, прославляя Бога.

С искренним сердцем хочу пожелать, чтобы Отец, Сын и Святой Дух оберегали каждую семью, принося в дом только душевный покой, крепкое здоровье и веру в победу добра и светлых идеалов, — написал глава правительства в Фейсбук.

Отметим, что спикер Верховной Рады на своей странице в соцсети воздержался от поздравлений. Зато соответствующее поздравление с Троицей было размещено на официальном сайте украинского парламента.

Это большой христианский праздник… и важно, что благодаря ослаблению карантина в этот день верующие смогут попасть на богослужение в храмы… Пусть сегодня в ваших домах будет зелено, тепло и солнечно!, — пожелал Разумков.

В то же время глава офиса Зеленского Ермак предложил украинцам в день Троицы «остановиться и подумать».