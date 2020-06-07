Новини України: нардепа від «Слуги народу» побили на заправці біля Житомира

https://racurs.ua/ua/n139383-nardepa-vid-slugy-narodu-pobyly-na-azs-bilya-jytomyra.html

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Юрій Заславський, нардеп від «Слуги народу», «отримав на горіхи» на заправці біля Житомира. Інцидент стався пізно ввечері 5 червня на АЗС біля села Зарічани. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під час бійки один з учасників конфлікту втратив свідомість та впав на землю.

На місце події приїжджала слідчо-оперативна група Житомирського райвідділу поліції, пише Житомир.info.

38-річний Заславський отримав травми — садна та подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився, але має пройти судово-медичну експертизу. В Нацполіції Житомирської області додали, що наразі відкрито кримінальне провадження, встановлюються усі обставини події.

Дійсно був такий інцидент. Відбулася словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів, — зазначила заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі hromadske.

За її словами, Заславський написав заяву в поліцію. Нардеп не знає чоловіка, який його вдарив. Кравчук додала, що інцидент був схожим на побутовий конфлікт.