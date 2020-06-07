Новости Украины: нардепа от «Слуги народа» избили на заправке возле Житомира

https://racurs.ua/n139383-nardepa-ot-slugi-naroda-izbili-na-azs-vozle-jitomira.html

Ракурс

Юрий Заславский, нардеп от «Слуги народа», «получил на орехи» на заправке возле Житомира. Инцидент произошел поздно вечером 5 июня на АЗС возле села Заричаны. По сообщениям местных СМИ, в ходе драки один из участников конфликта потерял сознание и упал на землю.

На место происшествия приезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела милиции, пишет Житомир.info.

38-летний Заславский получил травмы — ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но должен пройти судебно-медицинскую экспертизу. В Нацполиции Житомирской области добавили, что в настоящее время открыто уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Действительно был такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов, — отметила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии hromadske.

По ее словам, Заславский написал заявление в полицию. Нардеп не знает человека, который его ударил. Кравчук добавила, что инцидент был похож на бытовой конфликт.