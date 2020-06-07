Синоптики рассказали о приходе лета с трехнедельным опозданием, весна длилась 116 дней

https://racurs.ua/n139382-leto-prishlo-v-kiev-s-trehnedelnym-opozdaniem-vesna-dlilas-116-dney-meteorologi.html

Ракурс

Лето 2020 года пришло в Киев 5 июня — с трехнедельным опозданием. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха 4 июня составила + 13,6 ° С, а это свидетельствует о приходе лета.

Метеорологическая весна длилась с 10 февраля — всего 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть и с опозданием, но вступит в свои права, — сообщили в обсерватории.

Среднесуточная температура воздуха в Киеве 5 июня составила + 16,5°С. По прогнозам синоптиков, она продолжит расти. В 1990 и 2001 годах лето в Киев пришло еще позже — 7 июня.

Напомним, ранее Укргидрометеоцентр прогнозировал среднюю температуру в июне в пределах 18−22°С тепла (в горах 14−15°С тепла), что на 1−1,5°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков в июне ожидается 43−90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105−156 мм.