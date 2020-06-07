Синоптики розповіли про прихід літа з тритижневим запізненням, весна тривала 116 днів

https://racurs.ua/ua/n139382-lito-pryyshlo-do-kyieva-z-trytyjnevym-zapiznennyam-vesna-tryvala-116-dniv-meteorology.html

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Літо 2020 року завітало до Києва 5 червня — з тритижневим запізненням. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря 4 червня склала +13,6°С, а це свідчить про прихід літа.

Метеорологічна весна тривала з 10 лютого — загалом 116 днів. Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря підвищуватиметься і метеорологічне літо, хоч із запізненням, але вступить у свої права, — повідомили в обсерваторії.

Середньодобова температура повітря у Києві 5 червня становила +16,5°С. За прогнозами синоптиків, вона й надалі зростатиме. Найпізніше літо за 140 років завітало до Києва 7 червня — у 1990 та 2001 роках.

Нагадаємо, раніше Укргідрометеоцентр прогнозував середню температуру у червні в межах 18−22° тепла (в горах 14−15° тепла), що на 1−1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів у червні очікується 43−90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 105−156 мм.