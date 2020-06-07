Зеленский с охраной накануне Троицы посетил киевский супермаркет: видео

https://racurs.ua/n139385-zelenskogo-s-ohranoy-zametili-v-stolichnom-supermarkete-hodil-na-shoping-pered-troicey-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский не смог инкогнито посетить один из столичных супермаркетов — там его узнали жители Киева. Президент в сопровождении охраны занимался шопингом накануне Троицы. Видео с Зеленским разместила пользователь Фейсбук Людмила Архарова в субботу, 6 июня.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию… В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход… а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным, — написала женщина.

На видео Зеленский — в спортивной одежде и защитной маске.

Напомним, 6 июня Зеленский катался в лесу с журналистами на велосипедах.