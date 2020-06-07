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Ракурс
Зеленский с охраной накануне Троицы посетил киевский супермаркет: видео

Зеленского с охраной заметили в столичном супермаркете: ходил на шопинг перед Троицей (ВИДЕО)

7 июн 2020, 14:01
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Владимир Зеленский не смог инкогнито посетить один из столичных супермаркетов — там его узнали жители Киева. Президент в сопровождении охраны занимался шопингом накануне Троицы. Видео с Зеленским разместила пользователь Фейсбук Людмила Архарова в субботу, 6 июня.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию… В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход… а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным, — написала женщина.

На видео Зеленский — в спортивной одежде и защитной маске.

Напомним, 6 июня Зеленский катался в лесу с журналистами на велосипедах.

Источник: Ракурс


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