Коронавирус выявили у 5 тыс. украинских медиков: 39 умерли, еще 29 — подключены к аппаратам ИВЛ

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Коронавирус обнаружили у свыше 5 тыс. украинских врачей. На амбулаторном лечении находились более 4 тыс. медработников. 39 медиков не смогли преодолеть болезнь и вызванные ею осложнения. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Всего в Украине 424 046 образцов исследовано методом ПЦР и 43 444 образца — методом ИФА. Всего заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников, — говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили, что в госпитализации нуждались 962 медика, 29 из которых были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Победить коронавирусную инфекцию удалось 2836 работникам больниц.

Напомним, коронавирус в Украине диагностировали уже у 26 999 пациентов. За прошедшие сутки, 6 июня, лабораторно подтверждено 485 новых случаев инфицирования COVID-19, что на 60 меньше, чем днем ранее. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 11 украинкев.