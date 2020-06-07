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На заході України 8 червня дощитиме
Погода в Україні на 8 червня: у західних областях очікуються опади (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n139388-pogoda-v-ukrayini-na-8-chervnya-u-zahidnyh-oblastyah-ochikuutsya-opady-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 8 червня очікується дощовою в західних регіонах, на решті території — без опадів.
Температура повітря вночі становитиме 13−18°, вдень — 28−31°, на заході — 23−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві 8 червня буде з мінливою хмарністю, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 29−31°.
У Львові протягом доби дощитиме. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 23−25°.
В Одесі 8 червня опади не очікуються. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 27−29°.
У Дніпрі — також без опадів. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 29−31°.
У Харкові синоптики також опадів не прогнозують. Температура вночі становитиме 13−15°, вдень — 29−31°.
На Закарпатті вдень та вночі очікуються дощі. Вночі температура опуститься до 13−15°, вдень — підніметься до 23−25°.
Геомагнітний стан у Києві 8 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.
Нагадаємо, у цьому році літо завітало до Києва з тритижневим запізненням.