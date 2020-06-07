Во время протестов, фото: Fabrizio Bensch, Reuters

https://racurs.ua/n139390-protesty-v-berline-zaderjali-okolo-100-chelovek-raneny-okolo-30-policeyskih-video.html

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В Германии задержали 93 участников столкновений, которые произошли в субботу в районе центральной площади Берлина Александерплац спустя час после проведения там антирасистской акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»).

Участников инцидента задерживали за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на правоохранителей, сообщает издание Deutsche Welle.

Во время столкновений получили ранения 28 полицейских.

Отмечается, что в субботу на Александерплац прошла акция против расизма, в которой приняли участие около 15 тыс. человек. Порядок во время ее проведения обеспечивали около 800 правоохранителей.

Эта акция завершилась мирно, однако после ее завершения несколько сотен человек собрались у станции метро Берлин-Александерплац. Одного из них задержали за повреждение автомобиля экстренных служб, после чего другие начали бросать камни и бутылки в полицейских и прохожих.

Движение Black Lives Matter выступает против насилия в отношении темнокожих. В течение последних недель в ряде городов мира продолжаются массовые акции, спровоцированные резонансной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в США, к которому полицейские при задержании применили удушающий прием.

Напомним, во время акций движения Black Lives Matter в Лондоне пострадали 23 сотрудника полиции.