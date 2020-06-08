Вчені зробили важливу заяву щодо COVID-19.

https://racurs.ua/ua/n139424-mayje-70-zarajenyh-covid-19-ne-poshyruut-virus-kytayski-vcheni.html

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Зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у 80% випадках відбувається з вини всього 20% носіїв вірусу.

Основний спосіб поширення коронавірусу відбувається за допомогою так званих суперрозповсюджувачів — інфікованих, які передали інфекцію великій кількості людей. Такого висновку дійшли вчені з китайського Гонконгу, які проаналізували майже тисячу випадків зараження коронавірусом з кінця січня по кінець квітня 2020 року. Про це повідомляє Business Insider.

Виявилося, що 350 заражень виникло внаслідок поширення COVID-19 представниками однієї групи, а решта були ввезені з інших країн. Дослідники зафіксували шість підтверджених випадків суперрозповсюдження, які вплинули на більш ніж половину випадків всередині спільнот.

Частота суперрозповсюдження виходить за межі того, що ми могли собі уявити. Якщо ми зможемо зупинити суперрозповсюдження коронавірусної інфекції, це піде на користь всім людям, — заявив співавтор гонконгського дослідження Бен Коулінг.

Нагадаємо, італійські вчені проаналізували дані щодо 130 пацієнтів та дійшли висновку, що коронавірусна хвороба COVID-19 вражає людей залежно від їхніх генетичних особливостей.