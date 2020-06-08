Скелясті гори в США.

https://racurs.ua/ua/n139423-u-ssha-v-skelyastyh-gorah-znayshly-skarb-na-milyon-dolariv-skrynu-z-koshtovnostyamy-10-rokiv-tomu.html

Ракурс

У Скелястих горах (Національний парк Йеллоустоун, США) знайшли скарб вартістю 1 млн дол.

Цей скарб 10 років тому сховав колекціонер Форрест Фенн. Про скриню з дорогоцінними камінням, золотими монетами і ювелірними виробами Фенн розповів в 2010 році в своїй автобіографії. Сховав коштовності він у 1990 році, коли дізнався, що хворіє на рак. Таким чином колекціонер збирався залишити про себе особливу пам’ять. Розвиток хвороби вдалося зупинити, але ідею зі скарбом Фенн все одно реалізував. Про це повідомляє CBS News.

Колекціонер розповів виданню, що з ним зв’язався чоловік, який знайшов скриню і надіслав фотографію, як доказ. Розкривати свою особистість шукач скарбів не захотів, але заявив, що знайти скарб йому допоміг вірш-підказка з книги колекціонера.

Загалом у книзі було дев’ять ключів, які потрібно було розгадати, щоб дізнатися місцезнаходження скарбу. Шукали скриню з золотом тисячі людей, четверо загинули під час пошуків. Сам колекціонер стверджує, що скарб був захований у безпечному місці.

Не знаю. Наполовину це радість, наполовину — смуток від того, що історія закінчилася, — розповів журналістам колекціонер, коли його запитали про відчуття після знайденого скарбу.

Нагадаємо, в Ізраїлі електрик дорогою на роботу виявив тисячолітній скарб. У скелі він знайшов частину древнього поховання.