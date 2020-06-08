Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Завтра церква відзначає Федорин день. Фото: clutch.ua

Завтра — неофіційний День друзів та Федорин день

8 чер 2020, 20:43
999

Федорин день 9 червня відзначає православна церква. Мучениця Федора постраждала в 304 році за віру в Ісуса Христа. У народі цю святу називали гострою на язик.

У цей день селяни забороняли жінкам і дівчатам розмовляти один з одним — це, за прикметами, обіцяло велику біду. В день Федори не можна купатися й заздрити. Цього дня треба навчитися радіти успіхам інших. Якщо ж співрозмовник спеціально провокує постійним хвастощами, то варто просто припинити спілкування.

Також 9 червня намагалися не мести хату, древні українці вірили, що домовик може забратися під віник і його можна вимести разом з сміттям, і нікому буде охороняти сім’ю.

Українці вірили, що не можна сваритися 9 червня, оскільки «Федора за кутом норовить дізнатися про погане».

Крім того, завтра святкується міжнародний неофіційний День друзів та День святого Колумби Ірландського.

Народні прикмети на 9 червня:

  • На сході сонця дуже душно — буде дощ найближчим часом;
  • Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.

День Ангела 9 червня відзначають Іван, Анастасія, Діана та Людмила.

Нагадаємо, сьогодні відзначають Всесвітній день океанів, присвячений боротьбі за збереження біорізноманіття мешканців океанів і стабільну екологічну ситуацію у них. Також цього дня відзначають Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів