Завтра — Всесвітній день океанів та Міжнародний день домогосподарки і домохазяїнаhttps://racurs.ua/ua/n139395-zavtra-vsesvitniy-den-okeaniv-ta-mijnarodnyy-den-domogospodarky-i-domohazyayina.htmlРакурс
8 червня у світі, починаючи з 2009 року, відзначається Всесвітній день океанів, присвячений боротьбі за збереження біорізноманіття мешканців океанів і стабільну екологічну ситуацію у них.
Цього дня також відзначають Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — неофіційне свято, присвячене тим, хто веде хатнє домогосподарство.
Православна церква 8 червня вшановує пам’ять святого Карпа — одного з 70 апостолів Ісуса Христа. Карпо був супутником апостола Павла під час його мандрівок, проповідував християнство, а також був першим єпископом міста Верія (Македонія).
За народними віруваннями, Карпо приносить у удачу тим, хто займається рибальством. Вважається, що цього дня не можна підмітати підлогу після заходу сонця, а також вирушати в поїздку чи змінювати роботу.
Народні прикмети:
- якщо багато комарів — наприкінці місяця будуть теплі, але дощові дні;
- якщо рибу видно біля поверхні і вона час від часу вистрибує - у найближчі дні погода буде сирою;
- якщо качки пірнають і плескаються — скоро буде дощ;
- якщо жаби голосно квакають — невдовзі очікуються дощі.