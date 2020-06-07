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Ракурс
8 червня відзначають Всесвітній день океанів

Завтра — Всесвітній день океанів та Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

7 чер 2020, 20:12
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8 червня у світі, починаючи з 2009 року, відзначається Всесвітній день океанів, присвячений боротьбі за збереження біорізноманіття мешканців океанів і стабільну екологічну ситуацію у них.

Цього дня також відзначають Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — неофіційне свято, присвячене тим, хто веде хатнє домогосподарство.

Православна церква 8 червня вшановує пам’ять святого Карпа — одного з 70 апостолів Ісуса Христа. Карпо був супутником апостола Павла під час його мандрівок, проповідував християнство, а також був першим єпископом міста Верія (Македонія).

За народними віруваннями, Карпо приносить у удачу тим, хто займається рибальством. Вважається, що цього дня не можна підмітати підлогу після заходу сонця, а також вирушати в поїздку чи змінювати роботу.

Народні прикмети:

  • якщо багато комарів — наприкінці місяця будуть теплі, але дощові дні;
  • якщо рибу видно біля поверхні і вона час від часу вистрибує - у найближчі дні погода буде сирою;
  • якщо качки пірнають і плескаються — скоро буде дощ;
  • якщо жаби голосно квакають — невдовзі очікуються дощі.

Джерело: Ракурс


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