8 червня відзначають Всесвітній день океанів

https://racurs.ua/ua/n139395-zavtra-vsesvitniy-den-okeaniv-ta-mijnarodnyy-den-domogospodarky-i-domohazyayina.html

Ракурс

8 червня у світі, починаючи з 2009 року, відзначається Всесвітній день океанів, присвячений боротьбі за збереження біорізноманіття мешканців океанів і стабільну екологічну ситуацію у них.

Цього дня також відзначають Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна — неофіційне свято, присвячене тим, хто веде хатнє домогосподарство.

Православна церква 8 червня вшановує пам’ять святого Карпа — одного з 70 апостолів Ісуса Христа. Карпо був супутником апостола Павла під час його мандрівок, проповідував християнство, а також був першим єпископом міста Верія (Македонія).

За народними віруваннями, Карпо приносить у удачу тим, хто займається рибальством. Вважається, що цього дня не можна підмітати підлогу після заходу сонця, а також вирушати в поїздку чи змінювати роботу.

Народні прикмети: