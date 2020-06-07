8 июня отмечают Всемирный день океанов

https://racurs.ua/n139395-zavtra-vsemirnyy-den-okeanov-a-takje-mejdunarodnyy-den-domohozyayki-i-domohozyaina.html

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8 июня в мире, начиная с 2009 года, отмечается Всемирный день океанов, посвященный борьбе за сохранение биоразнообразия обитателей океанов и стабильную экологическую ситуацию в них.

В этот день также отмечают Международный день домохозяйки и домохозяина — неофициальный праздник, посвященный тем, кто ведет домашнее домохозяйство.

Православная церковь 8 июня чтит память святого Карпа — одного из 70 апостолов Иисуса Христа. Карп был спутником апостола Павла во время его путешествий, проповедовал христианство, а также был первым епископом города Верия (Македония).

По народным верованиям, Карп приносит в удачу тем, кто занимается рыболовством. Считается, что в этот день нельзя подметать пол после захода солнца, а также отправляться в поездку или менять работу.

Народные приметы: