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Ракурс
8 июня отмечают Всемирный день океанов

Завтра — Всемирный день океанов, а также Международный день домохозяйки и домохозяина

7 июн 2020, 20:12
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8 июня в мире, начиная с 2009 года, отмечается Всемирный день океанов, посвященный борьбе за сохранение биоразнообразия обитателей океанов и стабильную экологическую ситуацию в них.

В этот день также отмечают Международный день домохозяйки и домохозяина — неофициальный праздник, посвященный тем, кто ведет домашнее домохозяйство.

Православная церковь 8 июня чтит память святого Карпа — одного из 70 апостолов Иисуса Христа. Карп был спутником апостола Павла во время его путешествий, проповедовал христианство, а также был первым епископом города Верия (Македония).

По народным верованиям, Карп приносит в удачу тем, кто занимается рыболовством. Считается, что в этот день нельзя подметать пол после захода солнца, а также отправляться в поездку или менять работу.

Народные приметы:

  • если много комаров — в конце месяца будут теплые, но дождливые дни;
  • если рыбу видно у поверхности и она время от времени выскакивает — в ближайшие дни погода будет сырой;
  • если утки ныряют и плещутся — скоро будет дождь;
  • если лягушки громко квакают — вскоре ожидаются дожди.

Источник: Ракурс


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