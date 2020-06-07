Нарушители пытались обойти пункты пропуска через камыши, фото: torange.biz

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В Одесской области пограничники задержали двух нарушителей границы, которые пытались попасть в Украину, минуя пункты пропуска через камыши.

Один из задержанных, 40-летний гражданин Молдовы, заявил, что пытался любым способом попасть на территорию Украины, чтобы познакомить свою девушку с родственниками, которые якобы проживают в нашем государстве. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Инцидент произошел на украинско-молдавской границе в районе пункта пропуска «Болград».

Нарушителей границы задержали вблизи села Зализничное Болградского района. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, решения по которым примет суд.

Кроме того, этого мужчину в прошлом году привлекали к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории нашего государства. Он не оплатил вовремя штраф и получил запрет въезда в Украину.

Поэтому в отношении него в СБУ направлено уведомление по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332−2 Уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы Украины). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в феврале в Одесской области задержали «гражданина СССР», который не признавал Украину и обвинял пограничников в государственной измене по советскому законодательству.