Порушники намагалися оминути пункти пропуску через очерет, фото: torange.biz

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В Одеські області прикордонники затримали двох порушників кордону, які намагалися потрапити до України, оминаючи пункти пропуску через очерет.

Один із затриманих, 40-річний громадянин Молдови, заявив, що намагався будь-що потрапити на територію України, щоб познайомити свою дівчину з родичами, які нібито проживають у нашій державі. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Інцидент стався на українсько-молдовському кордоні в районі пункту пропуску «Болград».

Порушників кордону затримали поблизу села Залізничне Болградського району. На них складені протоколи про адміністративні правопорушення, рішення за якими ухвалить суд.

Крім того, цього чоловіка торік притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території нашої держави. Він не сплатив вчасно штраф і отримав заборону в’їзду в Україну.

Тож щодо нього до СБУ направлено повідомлення за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332−2 Кримінального кодексу (незаконне перетинання державного кордону України). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в лютому на Одещині затримали «громадянина СРСР», який не визнавав Україну та звинувачував прикордонників у державній зраді за радянським законодавством.