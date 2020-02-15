Під час затримання «радянського» провокатора, фото: ДПСУ

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На кордоні України з Молдовою прикордонники запобігли в’їздові на територію нашої держави чоловіка, який стверджував, що є громадянином Радянського Союзу.

Інцидент стався на пункті пропуску «Кучурган» (Одеська область). Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що він поводив себе агресивно, демонстративно не визнавав Україну та її владу, а також звинувачував прикордонників у державній зраді за радянським законодавством та закликав до переходу на бік Радянського Союзу.

Також він нецензурно лаявся та намагався вести відеозйомку на мобільний телефон, порушуючи режимні правила.

Його затримали та склали адмінпротоколи за злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду та порушення режиму в пункті пропуску (ст. 185−10 та 202 Кодекс України про адміністративні правопорушення). Йому на три роки заборонено в‘їзд до України.

Зазначається, що раніше він вже порушував українське законодавство.

30 грудня цей чоловік намагався перетнути кордон на автомобілі «BMW» з прорадянською атрибутикою замість номерних знаків та численними наклейками відповідної тематики, порушуючи таким чином вимоги законодавства щодо транспортних засобів та закон про заборону пропаганди тоталітарного комуністичного режиму.

Його тоді повернули до Молдови, а автомобіль вилучили та передали поліції.

Нагадаємо, нещодавно виявилося, що голосовий помічник Siri вмикає мешканцям Естонії та Литви гімн Радянського Союзу, коли отримує завдання увімкнути національний гімн цих країн.