Во время задержания «советского» провокатора, фото: ГПСУ

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На границе Украины с Молдовой пограничники предотвратили въезд на территорию нашего государства человека, который утверждал, что является гражданином Советского Союза.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Кучурган» (Одесская область). Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что он вел себя агрессивно, демонстративно не признавал Украину и ее власть, а также обвинял пограничников в государственной измене по советскому законодательству и призвал к переходу на сторону Советского Союза.

Также он нецензурно ругался и пытался вести видеосъемку на мобильный телефон, нарушая режимные правила.

Его задержали и составили админпротоколы за злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда и нарушение режима в пункте пропуска (ст. 185−10 и 202 Кодекс Украины об административных правонарушениях). Ему на три года запрещен въезд в Украину.

Отмечается, что ранее он уже нарушал украинское законодательство.

30 декабря этот мужчина пытался пересечь границу на автомобиле «BMW» с просоветской атрибутикой вместо номерных знаков и многочисленными наклейками соответствующей тематики, нарушая таким образом требования законодательства в отношении транспортных средств и закон о запрете пропаганды тоталитарного коммунистического режима.

Его тогда вернули в Молдову, а автомобиль изъяли и передали полиции.

Напомним, недавно стало известно, что голосовой помощник Siri включает жителям Эстонии и Литвы гимн Советского Союза, когда получает задание включить национальный гимн этих стран.