Пандемія коронавірусу у світі. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n139421-sytuaciya-z-koronavirusom-pogirshylasya-v-globalnomu-masshtabi-vooz.html

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Ситуація з коронавірусом погіршилася в глобальному масштабі.

В Європі ситуація поліпшилася, але глобальному масштабі спостерігається погіршення показників поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни не знімати ногу з «педалі газу» в боротьбі з пандемією. Таку заяву зробив Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.

Станом на сьогоднішній ранок у світі вже понад 8 млн осіб заразилися коронавірусом. Пандемія охопила 188 країн. Найбільше інфікованих в Сполучених Штатах Америки — 1 млн 942 тис. осіб. На другому місці знаходиться Бразилія з 691,7 тис. хворих, трійку замикає Росія. Четверту та п’яту сходинку займають Велика Британія та Індія.

Найбільше жертв інфекції зареєстровано в США — 110 тис. 514 осіб. При цьому в країнах Європи у лідерів антирейтингу рівень смертності перевищує 10 відсотків.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації щодо використання захисних масок і тепер їх рекомендують носити в місцях, де важко дотримуватися дистанції.