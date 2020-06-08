Пандемия коронавируса в мире. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n139421-situaciya-s-koronavirusom-uhudshilas-v-globalnom-masshtabe-voz.html

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Ситуация с коронавирусом ухудшилась в глобальном масштабе.

В Европе ситуация улучшилась, но в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Всемирная организация здравоохранения призывает страны не снимать ногу с «педали газа» в борьбе с пандемией. Такое заявление сделал Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

По состоянию на сегодняшнее утро в мире уже более 8 млн человек заразились коронавирусом. Пандемия охватила 188 стран. Больше всего инфицированных в Соединенных Штатах Америки — 1 млн 942 тыс. человек. На втором месте находится Бразилия с 691,7 тыс. больных, тройку замыкает Россия. Четвертую и пятую строчку занимают Великобритания и Индия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировали в США — 110 тыс. 514 человек. При этом в странах Европы в лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по использованию защитных масок и теперь их рекомендуют носить в местах, где трудно соблюдать дистанцию.