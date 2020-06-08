ДТП в Одессе. Фото: Демьян Ганул

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Ракурс

В Одессе водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на четырех детей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.00 на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительной. Наезд на четырех 11-летних и 12-летних детей совершил 29-летний водитель «Жигулей», который осуществлял разворот на Люстдорфскую дорогу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В результате аварии один из подростков получил травму ноги, его увезла «скорая». Другие дети отделались ссадинами.

Правоохранители выяснят все обстоятельства аварии. Они внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Местное издание «Думская» пишет, что авто сбило детей, когда те переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Среди пострадавших детей были как мальчики, так и девочки. Очевидцы утверждают, что нарушитель угрожал родителям пострадавших детей, полицейским. Также водитель всячески препятствовал работе следователя и эвакуации автомобиля.

Напомним, сегодня в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mitsubishi и Daewoo Lanos. В результате столкновения погибли четыре человека, а два травмировались.