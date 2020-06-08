ДТП в Одесі. Фото: Дем’ян Ганул

https://racurs.ua/ua/n139420-v-odesi-vodiy-jyguliv-zbyv-chotyroh-ditey-na-pishohidnomu-perehodi-foto.html

Ракурс

В Одесі водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на чотирьох дітей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14.00 на перехресті Адміральського проспекту та вулиці Судобудівельної. Наїзд на чотирьох 11-річних та 12-річних дітей скоїв 29-річний водій «Жигулів», який здійснював розворот на Люстдорфську дорогу. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Внаслідок аварії один із підлітків дістав травму ноги, його забрала «швидка». Інші діти відбулися саднами.

Правоохоронці з’ясують всі обставини аварії. Вони внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Місцеве видання «Думська» пише, що авто збило дітей, коли ті переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Серед постраждалих дітей були як хлопчики, так і дівчатка. Очевидці стверджують, що порушник погрожував батькам постраждалих дітей, поліцейським. Також водій всіляко перешкоджав роботі слідчого і евакуації автомобіля.

Нагадаємо, сьогодні в Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mitsubishi та Daewoo Lanos. Внаслідок зіткнення загинули четверо осіб, двоє травмувалися.