Завтра церковь отмечает Федорин день. Фото: clutch.ua

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Федорин день 9 июня отмечает православная церковь. Мученица Феодора пострадала в 304 году за веру в Иисуса Христа. В народе эту святую называли острой на язык.

В этот день крестьяне запрещали женщинам и девушкам разговаривать друг с другом — это, по приметам, сулило большую беду. В день Федоры нельзя купаться и завидовать. В этот день надо научиться радоваться успехам других. Если же собеседник специально провоцирует постоянным хвастовством, то стоит просто прекратить общение.

Также 9 июня пытались не мести в доме, древние украинцы верили, что домовой может забраться под веник и его можно вымести вместе с мусором, и некому будет охранять семью.

Украинцы верили, что нельзя ссориться 9 июня, поскольку «Федора за углом норовит узнать о плохом».

Кроме того, завтра празднуется международный неофициальный День друзей и День святого Колумбы Ирландского.

Народные приметы на 9 июня:

На восходе солнца очень душно — будет дождь в ближайшее время;

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из дома вымести.

День Ангела 9 июня отмечают Иван, Анастасия, Диана и Людмила.

Напомним, сегодня отмечают Всемирный день океанов, посвященный борьбе за сохранение биоразнообразия обитателей океанов и стабильной экологической ситуации в них. Также в этот день отмечают Международный день домохозяйки и домохозяина.