Скалистые горы в США.

https://racurs.ua/n139423-v-ssha-v-skalistyh-gorah-nashli-klad-na-million-dollarov-sunduk-s-dragocennostyami-10-let-nazad.html

Ракурс

В Скалистых горах (Национальный парк Йеллоустоун, США) нашли клад стоимостью 1 млн долл.

Этот клад 10 лет назад спрятал коллекционер Форрест Фенн. О сундуке с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями Фенн рассказал в 2010 году в своей автобиографии. Спрятал драгоценности он в 1990 году, когда узнал, что болеет раком. Таким образом коллекционер собирался оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но идею с кладом Фенн все равно реализовал. Об этом сообщает CBS News.

Коллекционер рассказал изданию, что с ним связался человек, который нашел сундук и прислал фотографию, как доказательство. Раскрывать свою личность кладоискатель не захотел, но заявил, что найти клад ему помог стих-подсказка из книги коллекционера.

Всего в книге девять ключей, которые нужно было разгадать, чтобы узнать местонахождение клада. Искали сундук с золотом тысячи людей, четверо погибли во время поисков. Сам коллекционер утверждает, что клад был спрятан в безопасном месте.

Не знаю. Наполовину радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась, — рассказал журналистам коллекционер, когда его спросили об ощущениях после найденного клада.

Напомним, в Израиле электрик дороге на работу обнаружил тысячелетний клад. В скале он нашел часть древнего захоронения.