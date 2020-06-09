Михаил Ефремов. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n139430-akter-mihail-efremov-v-centre-moskvy-ustroil-pyanoe-dtp-est-jertvy-foto-video.html

Ракурс

Михаил Ефремов, известный российский актер, вчера поздним вечером устроил пьяное ДТП на Смоленской площади в Москве. Внедорожник актера Jeep Grand Cherokee на полной скорости пересек двойную сплошную линию и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada.

Ефремов был задержан на месте ДТП. Актер не пытался скрыться с места аварии, а учитывая его состояние, он не смог бы этого сделать физически. Ефремов был в стельку пьян и даже на камеру не стал отрицать этого, сообщает «Сноб».

Экспертиза также подтвердила, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля Lada был госпитализирован с многочисленными травмами. Водитель был доставлен в НИИ имени Склифосовского. Ему было проведено несколько операций, но спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.

По факту ДТП полиция открыла уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушения правил дорожного движения). Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.

Михаил Ефремов является заслуженным артистом РФ. В марте 2014 года актер открыто выступил против политики российских властей и захвата Крыма.

Следует отметить, что Ефремов неоднократно попадал в скандалы, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. В марте Ефремова не пустили на борт самолета в аэропорту «Пулково». По словам работников аэропорта, актер находился в нетрезвом состоянии.

Также в громкий скандал Ефремов попал в 2018 году. В Самаре актер неадекватно вел себя на сцене, путал текст, а затем начал спорить с залом, используя нецензурную лексику. Зрители утверждали, что Ефремов вышел на сцену пьяным.