В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слуга народа» в Фейсбуке

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки официально обнаружили у еще 394 человек.

Таким образом, общее количество случаев коронавируса, зафиксированных в Украине с начала эпидемии, составляет 27 тыс. 856. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской (49 случаев), Закарпатской (39 случаев) и Житомирской (38 случаев) областях.

За сутки умерли 13 больных, выздоровели — 217. Всего в Украине умерли 810 инфицированных коронавирусом лиц, выздоровели уже 12 тыс. 412 человек.

Среди заболевших за все время эпидемии 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 обнаруживают в возрастных группах 50−69 лет — 37%, а также 30−49 лет — 35%.

Напомним, китайские ученые недавно пришли к выводу, что почти 70% зараженных COVID-19 лиц не распространяют вирус.