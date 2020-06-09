В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слуга народу» у Фейсбук

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу офіційно виявили у ще 394 осіб.

Таким чином, загальна кількість випадків коронавірусу, зафіксованих в Україні з початку епідемії, становить 27 тис. 856. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано в Львівській (49 випадків), Закарпатській (39 випадків) та Житомирській (38 випадків) областях.

За добу померли 13 хворих, одужали — 217. Всього в Україні померли 810 інфікованих коронавірусом осіб, одужали вже 12 тис. 412 осіб.

Серед тих, хто захворіли за весь час епідемії, 58% становлять жінки. Найчастіше COVID-19 виявляють у вікових групах 50−69 років — 37%, а також 30−49 років — 35%.

Нагадаємо, китайські вчені нещодавно дійшли висновку, що майже 70% заражених COVID-19 осіб не поширюють вірус.