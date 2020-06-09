Володимир Зеленський. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n139428-zelenskyy-rozpoviv-yak-hotiv-navmysno-infikuvatysya-koronavirusom-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зізнався, що розглядав можливість умисного зараження коронавірусом, щоб на власному прикладі показати усім громадянам країни, наскільки небезпечна ця інфекція.

Зеленський збирався ізолюватися на Банковій і продемонструвати, що кращою профілактикою захворювання є дотримання усіх карантинних обмежень. Заради цього він був готовий «пропустити це через себе». Про це президент України заявив під час інтерв’ю журналістам «Української правди».

Але в команді президента вирішили, що такий крок буде надмірним. Окрім того, було висловлено думку, що хвороба Зеленського може бути сприйнята суспільством, як піар-хід. Тому від ідеї навмисного зараження коронавірусом відмовилися.

Крім того, президент додав, що такий крок навряд чи схвалила б його сім’я.

Як раніше писав «Ракурс», 3 червня Зеленський порушив вимоги коронавірусного карантину в Хмельницькому, коли відвідав місцеве кафе. Разом з іншими топ-чиновниками він пив каву і фотографувався в залі закладу, хоча в той час воно могло працювати лише в режимі «на винос» і приймати гостей виключно на літній терасі.