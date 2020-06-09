Війна на Донбасі: бойовики за добу здійснили 11 обстрілів, поранено українського військовослужбовця

Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, фото: MRPL.CITY

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Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим тиші за минулу добу.

В результаті обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця. Про це прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

З початку поточної доби, станом на 7.00, зафіксовано вже чотири випадки порушення російсько-терористичними формуваннями режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок сьогоднішніх обстрілів немає.

Бойовики здійснювали обстріли із застосуванням мінометів великого калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що на всі провокації бойовиків українські військові дали результативну відповідь, змусивши окупантів припинити злочинні дії. За даними розвідки, 8 червня українські військові знищили трьох окупантів.

Протягом 8 червня обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Новотроїцьке, Мар’їнка, Водяне, Богданівка, Оріхове, Новолуганське, Новоолександрівка, Хутір Вільний та Травневе.

Сьогодні обстріли зафіксовані в районі опорних пунктів українських військових неподалік Оріхового, а також поблизу Новолуганського та Шумів.

Нагадаємо, 7 червня бойовики на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню.