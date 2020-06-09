Лідер КНДР Кім Чен Ин, фото: www.symedialab.com

https://racurs.ua/ua/n139426-pivnichna-koreya-vyrishyla-rozirvaty-vsi-liniyi-zv-yazku-z-pivdennou.html

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КНДР вирішила розірвати всі лінію зв’язку з Південною Кореєю.

У Пхеньяні стверджують, що Сеул привів «міжкорейські відносини до катастрофічної кінцевої точки», а перемовини між обома країнами викликають «лише розчарування».

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому державним інформаційним агентством КНДР ЦТАК.

До цього протягом кількох днів КНДР погрожувала закрити міжкорейський офіс зв’язку та інші відповідні проекти, якщо Південна Корея не зупинить перебіжчиків, котрі надсилають на Північ агітаційні листівки та інші матеріали.

Так, у КНДР стверджують, що кілька сотень тисяч таких листівок були запущені 31 травня з лінії розмежування в напрямку території КНДР. Листівки, зокрема, містили критику північнокорейської ядерної програми.

Наш народ розлючений через таку зрадницьку і підступну поведінку південнокорейської влади, — стверджується у повідомленні ЦТАК.

Як перший крок, о 12.00 9 червня КНДР планує зупинити роботу ліній зв’язку у міжкорейському офісі зв’язку, а також «гарячих ліній» зв’язку між воєнними відомствами та лідерами обох держав.

Формально обидві Кореї досі перебувають у стані війни. Корейська війна 1950−53 років, за результатами якої Корейський півострів було розділено між КНДР на півночі та Республікою Корея на півдні, закінчилася укладанням перемир’ям, а не мирним договором.

Нагадаємо, на початку травня між військовослужбовцями КНДР та Південної Кореї сталася прикордонна перестрілка.