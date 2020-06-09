Протести в США: підозрюваному в убивстві афроамериканця Флойда визначили розмір застави

Дерека Шовіна обвинувачують у резонансному вбивстві Джорджа Флойда, фото: news.yahoo.co.jp

https://racurs.ua/ua/n139425-protesty-v-ssha-pidozruvanomu-v-ubyvstvi-afroamerykancya-floyda-vyznachyly-rozmir-zastavy.html

Ракурс

У США суд у Міннеаполісі визначив заставу в сумі 1 млн дол. для колишнього поліцейського Дерека Шовіна, якого обвинувачують у нещодавньому резонансному вбивстві під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.

Слухання в суді тривали 11 хвилин. Шовін брав участь у них за допомогою відеозв’язку, перебуваючи у в’язниці суворого режиму. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Шовін під час судового засідання також погодився на низку інших умов звільнення з-під варти — не контактувати з членами родини Флойда, здати зброю та не залишати межі штату Міннесота.

Наступне судове слухання у цій справі заплановане на 29 червня.

Флойд помер 25 травня, через кілька годин після того, як Шовін під час затримання застосував до нього задушливий прийом. Його смерть спровокувала акції протесту в Міннеаполісі, які швидко поширилися по США, а також за межами країни.

Шовіна та трьох інших поліцейських, які були на місці події, звільнили наступного дня після смерті Флойда.

Заарештували Шовіна 29 травня.

Нагадаємо, минулого тижня Шовіну посилили обвинувачення з убивства третього ступеня (тобто, убивства з необережності) на убивство другого ступеня (ненавмисне вбивство чи умисне вбивство, вчинене без попереднього плану).