Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дерека Шовіна обвинувачують у резонансному вбивстві Джорджа Флойда, фото: news.yahoo.co.jp

Протести в США: підозрюваному в убивстві афроамериканця Флойда визначили розмір застави

9 чер 2020, 08:00
999

У США суд у Міннеаполісі визначив заставу в сумі 1 млн дол. для колишнього поліцейського Дерека Шовіна, якого обвинувачують у нещодавньому резонансному вбивстві під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.

Слухання в суді тривали 11 хвилин. Шовін брав участь у них за допомогою відеозв’язку, перебуваючи у в’язниці суворого режиму. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Шовін під час судового засідання також погодився на низку інших умов звільнення з-під варти — не контактувати з членами родини Флойда, здати зброю та не залишати межі штату Міннесота.

Наступне судове слухання у цій справі заплановане на 29 червня.

Флойд помер 25 травня, через кілька годин після того, як Шовін під час затримання застосував до нього задушливий прийом. Його смерть спровокувала акції протесту в Міннеаполісі, які швидко поширилися по США, а також за межами країни.

Шовіна та трьох інших поліцейських, які були на місці події, звільнили наступного дня після смерті Флойда.

Заарештували Шовіна 29 травня.

Нагадаємо, минулого тижня Шовіну посилили обвинувачення з убивства третього ступеня (тобто, убивства з необережності) на убивство другого ступеня (ненавмисне вбивство чи умисне вбивство, вчинене без попереднього плану).


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів