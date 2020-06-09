Протесты в США: подозреваемому в убийстве афроамериканца Флойда определили размер залога

Дерека Шовина обвиняют в резонансном убийстве Джорджа Флойда, фото: news.yahoo.co.jp

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В США суд в Миннеаполисе определил залог в сумме 1 млн долл. для бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в недавнем резонансном убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Слушания в суде длились 11 минут. Шовин участвовал в них с помощью видеосвязи, находясь в тюрьме строгого режима. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Шовин во время судебного заседания также согласился на ряд других условий освобождения из-под стражи — не контактировать с членами семьи Флойда, сдать оружие и не оставлять территорию штата Миннесота.

Следующее судебное слушание по этому делу запланировано на 29 июня.

Флойд умер 25 мая, спустя несколько часов после того, как Шовин при задержании применил к нему удушающий прием. Его смерть спровоцировала акции протеста в Миннеаполисе, которые быстро распространились по США, а также за пределами страны.

Шовина и трех других полицейских, которые были на месте происшествия, уволили на следующий день после смерти Флойда.

Арестовали Шовина 29 мая.

Напомним, на прошлой неделе Шовину ужесточили обвинение с убийства третьей степени (то есть, убийства по неосторожности) на убийство второй степени (непреднамеренное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана).