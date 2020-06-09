Лидер КНДР Ким Чен Ын, фото: www.symedialab.com

https://racurs.ua/n139426-severnaya-koreya-reshila-razorvat-vse-linii-svyazi-s-ujnoy.html

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КНДР решила разорвать все линии связи с Южной Кореей.

В Пхеньяне утверждают, что Сеул привел «межкорейские отношения к катастрофической конечной точке», а переговоры между обеими странами вызывают «только разочарование».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном государственным информационным агентством КНДР ЦТАК.

До этого в течение нескольких дней КНДР угрожала закрыть межкорейский офис связи и другие соответствующие проекты, если Южная Корея не остановит перебежчиков, которые посылают на Север агитационные листовки и другие материалы.

Так, в КНДР утверждают, что несколько сотен тысяч таких листовок были запущены 31 мая с линии разграничения в направлении территории КНДР. Листовки, в частности, содержали критику северокорейской ядерной программы.

Наш народ пылает гневом на такое предательское и коварное поведение южнокорейских властей, — говорится в сообщении ЦТАК.

Как первый шаг, в 12.00 9 июня КНДР планирует остановить работу линий связи в межкорейском офисе связи, а также «горячих линий» связи между военными ведомствами и лидерами обоих государств.

Формально обе Кореи до сих пор находятся в состоянии войны. Корейская война 1950−53 годов, по результатам которой Корейский полуостров был разделен между КНДР на севере и Республикой Корея на юге, закончилась заключением перемирия, а не мирного договора.

Напомним, в начале мая между военнослужащими КНДР и Южной Кореи произошла пограничная перестрелка.