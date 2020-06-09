Война на Донбассе: боевики за сутки совершили 11 обстрелов, ранен украинский военнослужащий

Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, фото: MRPL.CITY

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Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины за прошедшие сутки.

В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук.

С начала текущих суток, по состоянию на 7.00, зафиксированы уже четыре случая нарушения российско-террористическими формированиями режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате сегодняшних обстрелов нет.

Боевики осуществляли обстрелы с применением минометов большого калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на все провокации боевиков украинские военные дали результативный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия. По данным разведки, 8 июня украинские военные уничтожили трех оккупантов.

В течение 8 июня обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Водяное, Богдановка, Орехово, Новолуганское, Новоалександровка, Хутор Вольный и Травневое.

Сегодня обстрелы зафиксированы в районе опорных пунктов украинских военных возле Орехово, а также вблизи Новолуганского и Шумов.

Напомним, 7 июня боевики на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня.