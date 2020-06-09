Война на Донбассе: боевики за сутки совершили 11 обстрелов, ранен украинский военнослужащий

Ракурсhttps://racurs.ua/
Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, фото: MRPL.CITY
Война на Донбассе: боевики за сутки совершили 11 обстрелов, ранен украинский военнослужащийhttps://racurs.ua/n139427-voyna-na-donbasse-boeviki-za-sutki-sovershili-11-obstrelov-ranen-ukrainskiy-voennoslujaschiy.htmlРакурс
Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины за прошедшие сутки.
В результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук.
С начала текущих суток, по состоянию на 7.00, зафиксированы уже четыре случая нарушения российско-террористическими формированиями режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате сегодняшних обстрелов нет.
Боевики осуществляли обстрелы с применением минометов большого калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что на все провокации боевиков украинские военные дали результативный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия. По данным разведки, 8 июня украинские военные уничтожили трех оккупантов.
В течение 8 июня обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Водяное, Богдановка, Орехово, Новолуганское, Новоалександровка, Хутор Вольный и Травневое.
Сегодня обстрелы зафиксированы в районе опорных пунктов украинских военных возле Орехово, а также вблизи Новолуганского и Шумов.
Напомним, 7 июня боевики на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня.