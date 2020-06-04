Зеленський в Хмельницькому. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що вчора, 3 червня, він та інші чиновники не порушували правила карантину, перебуваючи всередині кав’ярні у Хмельницькому. За словами президента, вони зайшли до приміщення на запрошення власників для проведення перевірки.

Водночас Зеленський каже, що готовий заплатити штраф, якщо він порушив карантинні правила. Про це він розповів журналістам 4 червня під час брифінгу у Хмельницькій області.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтримав президента і розповів, що ж тоді сталося. За словами Ляшка, вони йшли вулицею та захотіли випити кави. До них звернулися власники кав’ярні з проханням перевірити заклад на дотримання правил, запроваджених Міністерством охорони здоров’я, та його готовність до відкриття. Саме тому вони вирішили зайти у приміщення.

За словами Ляшка, результати перевірки показали, що заклад дотримується усіх норм, саме тому чиновники на чолі з президентом вирішили сісти у кав’ярні та випити каву. Відтак головний санлікар закликав не розглядати це як порушення карантину.

Нагадаємо, вчора на сайті Офісу президента опублікували фото, на якому видно, як Зеленський разом із главою ОП Андрієм Єрмаком, його заступником Сергієм Трофімовим, мером Хмельницького Олександром Симчишиним та іншими сидять всередині кафе. Водночас до 5 червня, згідно з рішенням Кабміну, кафе і ресторани не можуть пускати гостей всередину приміщення. Відтак Зеленського можуть оштрафувати на 17 тис. грн за порушення карантину.