Зеленский в Хмельницком. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что вчера, 3 июня, он и другие чиновники не нарушали правила карантина, находясь внутри кафе в Хмельницком. По словам президента, они зашли в помещение по приглашению владельцев для проведения проверки.

В то же время Зеленский говорит, что готов заплатить штраф, если он все-таки нарушил карантинные правила. Об этом он рассказал журналистам 4 июня во время брифинга в Хмельницкой области.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поддержал президента и рассказал, что же тогда произошло. По словам Ляшко, они шли по улице и захотели выпить кофе. К ним обратились владельцы кафе с просьбой проверить заведение на соблюдение правил, введенных Министерством здравоохранения, и его готовность к открытию. Именно поэтому они решили зайти в помещение.

По словам Ляшко, результаты проверки показали, что заведение придерживается всех норм, поэтому чиновники во главе с президентом решили сесть в кафе и выпить кофе. В связи с этим главный санврач призвал не рассматривать это как нарушение карантина.

Напомним, вчера на сайте Офиса президента опубликовали фото, на котором видно, как Зеленский вместе с главой ОП Андреем Ермаком, его заместителем Сергеем Трофимовым, мэром Хмельницкого Александром Симчишин и другими сидят внутри кафе. В то же время до 5 июня, согласно решению Кабмина, кафе и рестораны не могут пускать гостей внутрь помещения. Поэтому Зеленского могут оштрафовать на 17 тыс. грн за нарушение карантина.