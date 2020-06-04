Зеленский списал на коронавирус провал в Раде программы правительства Шмыгаля

Зеленский списал на коронавирус провал программы правительства Шмыгаля в Раде, фото — Галицкий корреспондент

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Ракурс

Провал программы деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля объяснил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня в Раде ее отправили на доработку.

Зеленский считает, что это произошло, поскольку программу разработали до карантина и пандемии коронавируса. По его мнению, документ не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

Зеленский на брифинге в Хмельницкой области отметил, что Шмыгаль сам попросил Раду отправить программу на доработку.

Ее разработали, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, программа правительства должна измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить, — заявил Зеленский.

Рада сегодня раскритиковала программу правительства Шмыгаля, ранее профильный комитет рекомендовал направить ее на доработку и учесть замечания нардепов.

Напомним, в соответствии с законодательством программа деятельности Кабмина должна быть разработана и представлена ​​в Верховную Раду в одномесячный срок со дня формирования правительства. Этот документ правительство утвердило 2 апреля, а 13 апреля подало в Раду.

Среди долгосрочных приоритетов был пересмотр государственного бюджета на 2020 год (его уже осуществили), меры стимулирования экономики и поддержки украинского фермерства.

Правительство обещало внедрение стратегического и бюджетного планирования для сбалансирования бюджета и долговой безопасности, обеспечения эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями.

В программе декларируется цель повысить эффективность в администрировании налогов, сборов и таможенных платежей, а также привести налоговое и таможенное законодательство к стандартам Европейского союза.

Напомним, что в течение года после одобрения программы деятельности Кабинета министров Верховная Рада не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и принятия резолюции недоверия ему.