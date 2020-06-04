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Ракурс
Верховная Рада отправила на доработку программу деятельности Кабмина Шмыгаля

Рада отправила на доработку программу деятельности Кабмина Шмыгаля

4 июн 2020, 11:00
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Верховная Рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Такое решение поддержали на утреннем пленарном заседании 245 депутатов.

Премьер в четверг появился в стенах парламента и представил программу деятельности правительства. Однако нардепы ее раскритиковали.



Напомним, в соответствии с законодательством, программа деятельности Кабмина должна быть разработана и представлена Верховной Радн в одномесячный срок со дня формирования правительства. В пояснительной записке к программе указано, что от ее реализации будут зависеть показатели государственного бюджета.

Ранее профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять за основу правительственную программу. Команде Шмыгалю предложили учесть замечания и предложения нардепов.

Источник: Ракурс


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