Верховна Рада відправила на доопрацювання програму діяльності уряду Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n139229-rada-vidpravyla-na-doopracuvannya-programu-diyalnosti-uryadu-shmygalya.html

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Верховна Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Таке рішення ухвалили під час ранкового пленарного засідання 245 депутатів.

Прем'єр у четвер з’явився у стінах парламенту та презентував програму діяльності уряду. Однак нардепи її розкритикували.

Нагадаємо, відповідно до законодавства програма діяльності Кабміну повинна бути розроблена та подана до Верховної Ради в одномісячний строк з дня формування уряду. В пояснювальній записці до програми зазначено, що від її реалізації залежатимуть показники державного бюджету.

Раніше профільний парламентський комітет рекомендувати Верховній Раді направити на доопрацювання урядову програму. Команді Шмигаля запропонували врахувати зауваження і пропозиції нардепів.