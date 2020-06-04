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Ракурс
Зеленський пояснив провал програми уряду Шмигаля у Раді, фото — Галицький кореспондент

Зеленський списав на коронавірус провал у Раді програми уряду Шмигаля

4 чер 2020, 13:52
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Провал програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля пояснив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні в Раді її відправили на доопрацювання.

Зеленський вважає, що це сталося, оскільки програму розробили до карантину і пандемії коронавірусу. На його думку, документ не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.

Зеленський на брифінгу у Хмельницькій області зауважив, що Шмигаль сам попросив Раду відправити програму на доопрацювання.

Її розробили, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду повинна була змінитися через COVID-19. Треба її оновити, — заявив Зеленський.

Рада сьогодні розкритикувала програму уряду Шмигаля, раніше профільний комітет рекомендував направити її на доопрацювання і врахувати зауваження нардепів.

Нагадаємо, відповідно до законодавства програма діяльності Кабміну повинна бути розроблена та подана до Верховної Ради в одномісячний строк з дня формування уряду. Цей документ уряд затвердив 2 квітня, а 13 квітня подав у Раду.

У програмі визначаються короткострокові пріоритети. Серед них є окремий розділ, присвячений розвитку держави в умовах пандемії коронавірусу.

Серед довгострокових пріоритетів був перегляд державного бюджету на 2020 рік (його вже здійснили), заходи стимулювання економіки і підтримки українського фермерства.

Щодо фінансової політики, то уряд обіцяє стратегічне і бюджетне планування для збалансованості бюджету і боргової безпеки, забезпечення ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.



У програмі декларується мета підвищити ефективність в адмініструванні податків, зборів та митних платежів, а також привести податкове і митне законодавство до стандартів Європейського союзу.

Нагадаємо, що впродовж року після схвалення програми діяльності Кабінету міністрів Верховна Рада не може розглядати питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри йому.

Джерело: Ракурс


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