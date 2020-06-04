Зеленський списав на коронавірус провал у Раді програми уряду Шмигаля

Зеленський пояснив провал програми уряду Шмигаля у Раді, фото — Галицький кореспондент

https://racurs.ua/ua/n139255-zelenskyy-spysav-na-koronavirus-proval-programy-uryadu-shmygalya-u-radi.html

Ракурс

Провал програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля пояснив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні в Раді її відправили на доопрацювання.

Зеленський вважає, що це сталося, оскільки програму розробили до карантину і пандемії коронавірусу. На його думку, документ не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.

Зеленський на брифінгу у Хмельницькій області зауважив, що Шмигаль сам попросив Раду відправити програму на доопрацювання.

Її розробили, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду повинна була змінитися через COVID-19. Треба її оновити, — заявив Зеленський.

Рада сьогодні розкритикувала програму уряду Шмигаля, раніше профільний комітет рекомендував направити її на доопрацювання і врахувати зауваження нардепів.

Нагадаємо, відповідно до законодавства програма діяльності Кабміну повинна бути розроблена та подана до Верховної Ради в одномісячний строк з дня формування уряду. Цей документ уряд затвердив 2 квітня, а 13 квітня подав у Раду.

У програмі визначаються короткострокові пріоритети. Серед них є окремий розділ, присвячений розвитку держави в умовах пандемії коронавірусу.

Серед довгострокових пріоритетів був перегляд державного бюджету на 2020 рік (його вже здійснили), заходи стимулювання економіки і підтримки українського фермерства.

Щодо фінансової політики, то уряд обіцяє стратегічне і бюджетне планування для збалансованості бюджету і боргової безпеки, забезпечення ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

У програмі декларується мета підвищити ефективність в адмініструванні податків, зборів та митних платежів, а також привести податкове і митне законодавство до стандартів Європейського союзу.

Нагадаємо, що впродовж року після схвалення програми діяльності Кабінету міністрів Верховна Рада не може розглядати питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри йому.