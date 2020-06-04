Цивілізація майя. Фото: Nature

https://racurs.ua/ua/n139254-u-meksyci-arheology-znayshly-unikalnu-sporudu-cyvilizaciyi-mayya-foto-video.html

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У південно-східному мексиканському штаті Табаско археологи знайшли найбільшу для доіспанських часів споруду цивілізації майя. Вона ж є найдавнішою спорудою цієї цивілізації.

На ділянці Агуада-Фенікс вчені віднайшли приховану під землею штучну платформу. Її розмір — 1 тис. 413 метрів в довжину і 399 метрів в ширину, вона піднята над землею на 10−15 метрів. До цієї платформи ведуть дев’ять широких доріг. Про це пише журнал Nature.

Унікальну споруду виявили американські вчені з університету Арізони. Традиційно вважалося, що в період з 1000 по 350 роки до н. е. майя будували невеликі села, але нова знахідка ставить під сумнів цю теорію.

Гігантська платформа поросла деревами і травою, вписавшись у ландшафт. Її вдалося виявити тільки за допомогою нового лазера, який просканував територію.

Раніше ця ділянка була невідома, тому що вона величезна і плоска. Вона виглядала просто як природний ландшафт. Проте з лидара видно, що це добре спланована споруда, — зазначив керівник дослідження, професор Такеші Іномата.

За оцінками вчених, цим руїнам близько 3 тис. років. До цього найстарішим вважалося місто майя Сейбаль, що датується приблизно 950 роком до н. е. Також нова знахідка — найбільша з тих, які наразі вдалося віднайти. За своїми розмірами вона є набагато більшою за піраміди і палаци пізніших періодів цивілізації майя.

Вчені вважають, що платформу використовували для ритуалів, адже під час розкопок там виявили нефритові сокири та інші цінні реліквії. Надалі вчені планують продовжити роботи в районі Агуада-Фенікс і сподіваються за допомогою нового лазера знайти залишки житлових будинків.

Нагадаємо, раніше італійські археологи після десятків років невдалих пошуків відшукали у Вероні частину давньоримської садиби. Унікальна знахідка була виявлена ​​на території виноградників у комуні Неграр-ді-Вальполічелла.